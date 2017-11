Parque dos Poderes Prefeitura derruba 1,2 mil árvores para

abrir rua no Parque dos Poderes Via encurtará trajeto ao Parque e mudas serão plantadas em compensação

Para implantação de uma rua, com aproximadamente 400 metros de extensão no Parque dos Poderes, Prefeitura de Campo Grande precisou remover 1.222 árvores da área. Conforme a administração municipal, como medida compensatória serão plantadas 1.705 mudas de grande porte em outra área, além do transplante de um pé de pequi.

Denominada Avenida Parque dos Poderes, via ligará, em sentido diagonal, a avenida Mato Grosso, perto da rotatória com a rua Hiroshima, com a rua Desembargador Leão Neto do Carmo e vai encurtar o trajeto de acesso à Vila Nascente e as repartições públicas localizada no Parque dos Poderes.

Atualmente, para fazer este percurso é necessário fazer a rotatória da Mato Grosso com a Hiroshima e seguir até a rua Jamil Naglis para chegar ao seu prolongamento, que recebe o nome de Desembargador Leão Neto do Carmo.

Conforme a prefeitura, área de intervenção tem 1,5 hectare, foi doada ao município pelo Governo do Estado e fica fora do perímetro do Parque Estadual do Prosa.

Obra tem licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), que exigiu limite de velocidade de 30 km/h, controlada por equipamentos eletrônicos e sinalização de advertência sobre passagem de animais silvestres, além da plantação de mudas.

OBRAS

A obra faz parte da “etapa D” do Complexo Mata Jacinto, que abrange pavimentação, drenagem, recapeamento , obras de controle de enchente e construção de uma bacia de contenção com capacidade para 22 mil metros cúbicos.

Investimento é de R$ 13,7 milhões, incluindo uma contrapartida de R$ 3,5 milhões, garantida numa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura.

Nesta etapa estão programadas nove frentes de recapeamento, já tendo sido recuperado o pavimento da Rua Antônio Maria Coelho, trechos da Avenida Hiroshima e das ruas Aracruz e Santa Luzia. Ainda está programado o recapeamento da Avenida Mato Grosso, entre as ruas Ingazeiro e Ceará.

Também estão previsto drenagem e recapeamento da Avenida Desembargador Leão Neto Carmo e ruas Rio Claro, da Academia, do Diário e Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira.