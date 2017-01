RECAPEAMENTO Prefeitura de Campo Grande revê valor e pode cancelar convênio com Exército Dos R$ 23 milhões, Exército recebeu R$ 1,46 milhão

O prefeito Marcos Trad (PSD) vai rever o valor – considerado por ele alto – do convênio firmado com o Exército para pavimentação das ruas Guia Lopes e Brilhante e avenidas Marechal Deodoro e Bandeirante, em Campo Grande. A revisão pode resultar, inclusive, na anulação do convênio.

Na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), foram pagos R$ 1,46 milhões, equivalente a 6,3% do total doas obras, de R$ 23,5 milhões. A maior parte desse montante, R$ 19,5 milhões, são do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade para a execução da obra. O restante, R$ 4 milhões, corresponde à contrapartida da prefeitura.

A aplicação do restante do recurso continua indefinida. “Nós estamos fazendo levantamento. Os valores estavam acima do que poderiam ser realizados. Vamos travar um diálogo para saber qual vai ser o desfecho”, afirmou o prefeito na manhã de ontem.

