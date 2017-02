na segunda-feira Prefeitura de Campo Grande inicia

ano letivo com desfalque Problemas da administração anterior compromete escolas e Ceinfs

A rede municipal de ensino começa o ano letivo sem solução definitiva para a substituição dos 4.369 funcionários tercerizados da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (Omep) e com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH), demitidos por determinação da Justiça.

A maior parte dos funcionários atuava nas 94 escolas municipais e 99 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) de Campo Grande, onde as aulas começam nesta segunda-feira (6).

De acordo com o procurador do município Alexandre Ávalo, a prefeitura ainda está dentro do prazo para apresentar o plano de substituições à Justiça e ao Ministério Público Estadual (MPE). “São 90 dias contados a partir do dia 13 de janeiro de 2017”, explica.

Entre as medidas paliativas determinadas pela prefeitura até que a situação seja resolvida está a abertura de seleção de 200 estagiários de Pedagogia para atuar em regime de 20 horas semanais, nas unidades de ensino da Capital.

Conforme o edital, publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município, os selecionados receberam bolsas de R$ 937 para atuar durante 180 dias nas escolas, com direito a prorrogação do contrato.

