PRODES Prefeitura de Campo Grande faz pente-fino sobre incentivos dados as indústrias Força-tarefa analisa processos de concessão de área e andamento de projetos

Empresas que receberam ou solicitaram incentivos municipais para se instalarem em Campo Grande passarão por pente-fino rigoroso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo , Ciência e Tecnologia e Agronegócio (Sedesc) nesta primeira quinzena de janeiro.

De acordo com o secretário da pasta, Luiz Fernando Buainain, o objetivo é ter, dentro desse prazo, uma fotografia real da situação do Distrito Industrial de Campo Grande e, consequentemente, das empresas ali instaladas.

A força tarefa já iniciou e foi dividida em várias frentes de trabalho. Em uma delas, que conta com a ajuda da Superintendência do Comércio, Serviço e Indústria, o foco está em analisar os processos de concessão de áreas aprovados no passado com o objetivo de identificar casos em que empresários se apossaram da área sem a devida autorização. “Primeiramente, vamos focar no empresário que não tem processo autorizando o investimento, quer dizer, a área não é dele e ele simplesmente entra lá dentro e começa a construir”, destacou.

O secretário informou que as empresas já estão em campo fazendo levantamento dessas áreas e que, por enquanto, não há como estimar o número de casos que se enquadram neste perfil. “Mas temos indícios de casos em que estão construindo muros em áreas que não lhe pertencem. Então, vamos verificar, se for dele, ótimo, se não for...”.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.