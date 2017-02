SAÚDE Prefeitura de Campo Grande estuda chamar 237 médicos aprovados em concurso Nomeações podem ocorrer a partir do próximo mês

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estuda a nomeação de 237 médicos aprovados em concurso, realizado no início de 2016, a partir do mês de abril deste ano. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a contratação dos profissionais depende da situação financeira do município após conclusão da série de avaliações instituídas pelo prefeito Marcos Trad, no início da gestão. As nomeações também estão previstas no caderno “Mensagem do Poder Executivo à Câmara Municipal de Campo Grande”, entregue ao vereadores nesta semana.

O último concurso foi realizado no final do ano passado. Cem das vagas foram destinadas a médicos ambulatoriais da área de pediatria e 90 para médicos plantonista ambulatoriais. Os 47 profissionais restantes são para especialidades diversas. Atualmente, a Sesau conta com 1,2 mil médicos para atender a rede municipal de saúde, sendo 110 pediatras e 800 clínicos. “Precisamos que os levantamentos financeiros sejam concluídos para saber a possibilidade de nomeações”, explicou.

A convocação depende do índice estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – conforme essa lei, o gasto com pessoal deve comprometer, máximo, 54% da receita do município.

