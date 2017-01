urbanismo Prefeitura da Capital vai rever

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb) vão rever as autorizações para construções de edifícios em Campo Grande, o que pode resultar em anulações de projetos.

Conforme a diretora-presidente do Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, será criado grupo de trabalho para levantar informações e reavaliar os empreendimentos que já tiveram autorização para construção. É o caso, por exemplo, do “prédio monstro”, de 35 andares, construído na área central, e outros que são edificados em margens de córregos.

Na revisão, serão analisadas as normas para emissão de guias de diretrizes urbanísticas (GDU), previstas no Decreto 9.436/2005. Um dos projetos que deve ser reavaliado é o “prédio monstro” ou “cupinzeiro”. A previsão é de 35 andares - 110 metros de altura, 240 apartamentos e 400 vagas de estacionamento - na Travessa Ana Vani, que liga a Avenida Afonso Pena à Rua 15 de Novembro, no Bairro Jardim dos Estados.

A obra está sob responsabilidade da HVM Incorporações, que adquiriu - por R$ 1,5 milhão - o potencial construtivo do Rádio Clube (prédio tombado como parte do patrimônio arquitetônico da Capital) e o transferiu para o lote localizado na travessa.

