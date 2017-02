CONDECON Prefeitura de Campo Grande pode

retomar 58 lotes doados à indústrias Das 112 áreas doadas, apenas 46 estão instaladas e operando

Mais da metade das empresas beneficiadas com a política de incentivos fiscais e com a doação de área no Polo Industrial Oeste, em Campo Grande, podem ter os lotes retomados pela prefeitura por descumprimento de contrato. Conforme balanço parcial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), o Polo Oeste, situado na saída para Anaurilândia e primeiro a passar pelo pente-fino dos incentivos fiscais, conta com 143 lotes disponíveis, sendo que 31 estão livres para futuras doações.

Dos 112 já doados, porém, somente 46 estão produzindo e nove em fase de instalação. “Os 58 restantes nem se quer deram início à construção das plantas. Trata-se de um número bastante elevado, mais da metade dos lotes doados”, disparou o secretário da pasta, Luiz Fernando Buainain.

Essas empresas que descumpriram o acordo firmado com a prefeitura correm o risco de perder a área. No entanto, essa retomada não será imediata. O secretário informou que, antes de bater o martelo, vão tentar negociar com as empresas e saber delas se ainda há interesse em investir no município.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.