temporários Prefeitura chama mais 62 médicos

para tentar fechar escala No total, governo municipal já convocou 179 médicos desde janeiro

Prefeitura de Campo Grande convocou 62 médicos inscritos no cadastro temporário. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o governo municipal publicou nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial, a convocação dos profissionais para compor o quadro de servidores.

Somados aos outros 117 profissionais chamados desde o mês de janeiro, a prefeitura já convocou 179 médicos. Não foi divulgado quantos, de fato, assumiram.

Os candidatos relacionados deverão se apresentar, no prazo de três dias úteis (a contar da data da convocação), na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Sesau, localizada na Rua Bahia, nº 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais, de acordo com o cronograma descrito na publicação, que poderá ser conferida no endereço eletrônico www.capital.ms.gov.br/diogrande, a partir da página 7.

De acordo com o documento, foram convocados 30 médicos plantonistas: clínico geral, um médico plantonista clínico geral – Saúde Mental; 16 médicos ambulatoriais – clínico geral; um médico ambulatorial – ginecologista/obstetra; dois pediatras; 11 médicos para atender no programa Saúde da Família – PSF e um (1) médico plantonista – neurologista adulto.