Saúde Prefeitura da Capital convoca

mais 33 médicos temporários Desde março, foram convocados 346 profissionais

A Prefeitura de Campo Grande está convocando 33 médicos inscritos no cadastro temporário. O edital de convocação foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município (Diogrande). Desde março, foram convocados 346 profissionais, entre concursados e contratados, para atuar no atendimento prestado nas unidades de saúde.

Dos 33, seis são médicos plantonistas clínico geral, 17 médicos para atendimento ambulatorial clínico geral e dez médicos para atender no programa Saúde da Família (PSF).

Convocados devem se apresentar até o dia 31 de julho, das 8h às 10h30 e das 13h às 17h, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Bahia, centro.

Inscrições abertas

As inscrições para o processo seletivo simplificado do cadastro reserva para a contratação temporária de médicos continuam abertas. Para fazer a inscrição, profissionais devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica.