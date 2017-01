CAMPO GRANDE Prefeitura convoca reunião depois de encontrar hospitais lotados e sem médicos Marcos Trad fez visita surpresa na Santa Casa e no Hospital Universitário

Depois da visita surpresa do prefeito Marcos Trad (PSD) à Santa Casa de Campo Grande e Hospital Universitário, onde foram constatados superlotação e falta de médicos, respectivamente, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vai reunir diretores das unidades para organizar sistema de atendimento e evitar novos problemas.

Ontem, prefeito, secretário de Saúde e a adjunta, Marcelo Vilela e Andressa De Lucca Bento, foram até a Santa Casa e encontraram o hospital lotado. Marcos Trad questionou o motivo da lotação e foi informado que o HU não estava recebendo pacientes de traumas leves, “afogando” o atendimento na Santa Casa.

Por conta disso, prefeito foi até o HU e encontrou o Pronto Socorro lotado. No entanto, apesar do grande número de pacientes aguardando, as cinco salas do centro cirúrgico estavam vazias e nenhum médico estava no local para prestar atendimento.

Conforme a prefeitura, situação fere acordo firmado em 2012, que definiu o Hospital Universitário como um dos responsáveis pelo atendimento de trauma leve ma Capital.

Prefeito pediu providências e, na noite de ontem, hospital recebeu oito pacientes da área de ortopedia.

Sesau convocou reunião com diretores das duas unidades de saíde para amanhã, no período da manhã, onde serão feitos os ajustes para melhoras o atendimento aos pacientes.

Prefeitura justificou a fiscalização surpresa afirmando que apesar da Santa Casa ser hospital filantrópico e o HU de responsabilidade do Governo Federal, ambos recebem verba do Município.