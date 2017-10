Diário Oficial Prefeitura convoca mais de 500 professores temporários para escolas e Ceinfs Lista de convocados foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial

31 OUT 2017

Prefeitura de Campo Grande convocou mais de 500 professores para assumir cargo temporários em Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e escolas da Rede Estadual de Ensino. Relação de convocados está publicada em edição suplementar do Diário Oficial do Município de hoje (31).

Na lista, há a designação dos locais onde os profissionais irão atuar e o período de tempo, sendo o prazo máximo o dia 22 de dezembro deste ano, quando termina o ano letivo.

Entre os motivos para convocação estão férias do professor titular, licença doença, licença gestante, licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesse particular, exoneração, aposentadoria, remoção ou remanejamento do titular, entre outros.

Há ainda alguns convocados que já estão atuando na rede municipal, mas tiveram alteração na carga horária da convocação.

Convocados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 3314-3800, para saber mais detalhes.