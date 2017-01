SAÚDE Prefeitura convoca empresas que venceram pregão para fornecimento de remédios Representates tem cinco dias para assinar ata de registro de preços

Empresas que venceram o pregão para fornecimento de medicamentos à Secretária Municipal de Saúde (Sesau) foram convocadas pela prefeitura para assinatura da ata de registro de preços para aquisição dos materiais.

De acordo com publicação no Diário Oficial de Campo Grande de hoje, representantes das empresas vencedoras tem o prazo de cinco dias úteis para assinar a ata. Não foram divulgadas quais são as empresas.

Ela irão fornecer parte de medicamentos e materiais que estão em falta na rede municipal de saúde. Ontem, prefeitura informou que fornecimento dos materiais será regularizado em 30 dias.