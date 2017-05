CAMPO GRANDE Prefeitura convoca 180 servidores concursados e 21 médicos temporários Nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial do Município

Prefeitura de Campo Grande convocou hoje 180 servidores aprovados em concurso público e 21 médicos temporários. Nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município.

Para os cargos efetivos, foram convocados 58 assistentes administrativos, 111 monitores de alunos, cinco nutricionistas, dois eletricistas, três médicos plantonistas e um encanador, todos aprovados em concurso.

Já na área da saúde, foram convocados 21 médicos que integram o cadastro de temporários para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Capital.

Foram convocados 18 plantonistas para atuarem como clínico-geral, com carga horária semanal de 12 horas; um médico para o Programa Saúde da Família (PSF), com carga horária de 20 horas por semana e dois pediatras, também com 12 horas semanais.

Profissionais devem se apresentar à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em até três dias úteis.

Segundo a prefeitura, neste ano já foram convocados 76 médicos e 90 profissionais de saúde para completar o quadro da Sesau.