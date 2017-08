Processo Seletivo Simplificado Prefeitura de Campo Grande convoca 14 mil candidatos para prova de títulos No final do processo, serão selecionados 462 profissionais

A Prefeitura de Campo Grande convocou hoje 14,794 mil inscritos em processo seletivo simplificado para entrega de documentos.

No final desta etapa, serão selecionados 462 profissionais para atuarem como auxiliar administrativo e financeiro, marceneiro, auxiliar de manutenção e agente de patrimônio.

Conforme publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta terça-feira, a apresentação de dos títulos começa amanhã e se estende até o dia 11 de setembro.

Foram convocados, em média, 700 candidatos por período, que devem apresentar a documentação no Centro de Formação (Cefor) da Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A entrega dos documentos será realizada sempre a partir das 8 horas e das 13h30, conforme o cronograma estabelecido.

O local onde os profissionais serão lotados será definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), de acordo com as necessidades existentes nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Lista com as informações e cronograma de apresentação dos candidatos pode ser conferida no suplemento II do Diogrande de hoje.