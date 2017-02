combate à dengue Prefeitura consegue R$ 320 mil

da Cassems para combater Aedes Dinheiro vai ser usado em publicidade para conscientizar população

A Prefeitura de Campo Grande e a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) fecharam parceria para haver repasse de R$ 320 mil à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O dinheiro vai ser investido em publicidade no combate ao Aedes aegypti.

O mosquito transmite a dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela e ano passado contribuiu para que ocorresse a morte de três pessoas na Capital, vítimas da dengue.

Os recursos serão repassados em quatro parcelas de R$ 80 mil e vão fomentar campanha para orientação da população. Em 2016, a cidade fechou com alta incidência para o mosquito.

No mês passado, o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelo Centro de Controle de Endemias e Vetores (CCEV), mostrou que 50 bairros permanecem em situação de alerta e quatro em situação de risco. Entre os com pior resultado estão Cidade Morena, Chácara dos Poderes, Moreninhas e Noroeste.

Nessas regiões a prefeitura deve fazer trabalho para conscientizar moradores a combater o foco do mosquito. "A gente fica honrado em participar dessa campanha", afirmou Ricardo Ayache, presidente da Cassems

O prefeito Marcos Trad (PSD) explicou que a parceria foi feita porque recursos públicos estão mais escassos. "A Cassems sensibilizou-se e vai ajudar com o repasse. A busca por recursos tem sido algo bem difícil em Brasília. Quando você vê uma mão amiga, é sempre bem vindo", afirmou.

O governo municipal tem firmado diversas parcerias no combate ao mosquito. No dia 24 de janeiro, empresários, rede varejista e prefeitura uniram-se para combater o vetor. Também há trabalho conjunto com a Associação Comercial e Industrial (ACICG) na Liga Anti Dengue, que pretende ampliar a atuação dos 350 agentes de endemias e 1,5 mil agentes comunitários na cidade.