CAMPO GRANDE Prefeitura consegue área particular para caçambeiros depositar entulho Lixo particular, que não seria responsabilidade da prefeitura, terá destino

Depois do fechamento do aterro do bairro Noroeste, donos de empresas de caçambas tiveram problema solucionado hoje. A Prefeitura Municipal conseguiu espaço particular na saída para Três Lagoas para que material fosse depositado. Com isso, o lixo das 3.800 caçambas terão um destino.

Conforme nota divulgada pela assessoria de comunicação, a prefeitura não teria responsabilidade alguma sobre o material, considerado lixo particular. Entretanto, atendeu ao pedido dos empresários, que alegaram não ter condições de contratar um aterro próprio.

O espaço servirá para tapar uma “cava” aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante a construção da rodovia. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Marcos da Fonseca, está finalizando o Programa de Recuperação de Área Degradada e acredita que até o início da semana que vem os empresários já possam transportar o material para o local.

A prefeitura também está tomando o cuidado de demarcar o terreno, evitando que seja depositado em área de domínio do DNIT. Fiscais da Semadur vão acompanhar toda operação, respeitando normas ambientais e evitando que o entulho acumulado neste ano seja depositado no terreno. Uma caçamba só poderá depositar o entulho uma única vez.

NOVA DETERMINAÇÃO

O entulho acumulado em 2017 deverá ser destinado a aterro particular, visto que a prefeitura é responsável apenas por recolher o lixo doméstico. No contrato com a Solurb há previsão da construção de 50 Ecopontos, que receberiam entulho transportado por carroceiros (1m³), mas nenhum foi instalado até o momento.

O secretário de Governo, Antônio Lacerda, explicou que a prefeitura vai cobrar a instalação dos Ecopontos, exigindo que a CG Solurb instale pelo menos 15 Ecopontos ainda neste ano.

Atualmente, dois aterros particulares têm autorização para receber entulho. Outras duas empresas solicitaram licença ambiental, que está em andamento. A força-tarefa montada pela prefeitura também contou com a participação dos secretários de Infraestrutura, Rudi Fiorese, e de Assistência Social, Angélica Fontanari.