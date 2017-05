Investimento Prefeitura busca R$ 36,8 milhões para alavancar agronegócio na Capítal Recursos serão usados para melhorar condições de acesso à zona rural e produção

Com o objetivo de fazer deslanchar o agronegócio de Campo Grande, melhorar as condições de acesso à zona rural e retomar o incentivo a atividades produtivas que ficaram esquecidas no troca-troca da gestão anterior, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc) cadastrou no Siconv, sistema de convênios do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, cinco programas no valor total de R$ 36,9 milhões destinados ao Ministério da Agricultura (Mapa). Dentre eles, o de maior envergadura passa pela infraestrutura e logística da zona rural do município, por onde é escoada a produção agropecuária de médias e pequenas propriedades, além de assentamentos. Ao todo, estão sendo pleiteadas a substituição de 47 pontes pré-moldadas e manutenção e recuperação de 367 quilômetros de estradas vicinais, com valor total de R$ 34,4 milhões.

“A falta de regularidade na entrega dos produtos é o grande desafio, além de outras dificuldades que os produtores enfrentam, como a própria questão da logística. Há a condição das estradas, a maioria delas não são pavimentadas, e o transporte nessa época, quando estão terminando as chuvas, fica difícil. Muitas vezes os próprios produtores não têm veículos para transportar a produção”, comenta o superintendente de agronegócio da Sedesc, Mário Inácio Ocampos Bernobic.

Estão incluídos ainda no pacote de propostas o fomento ao desenvolvimento da produção agropecuária da agricultura familiar no município de Campo Grande (R$ 1,49 milhão); implantação de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da piscicultura e serviços de apoio à piscicultura da agricultura familiar no município (com respectivamente R$ 542 mil e R$ 143,4 mil); além da implantação da infraestrutura de apoio ao desenvolvimento do Serviço de Inspeção Municipal-SIM (R$ 327,1 mil), este último considerado estratégico para poder ajudar a resolver um dos principais gargalos que afetam o pequeno produtor na hora de colocar seu produto no mercado: como proceder para obter o selo de inspeção e comercialização.

Reportagem completa está na edição de hoje do Correio do Estado.