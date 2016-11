DRAMA Prefeitura atrasa pagamento e mãe

teme por fim do tratamento do filho Empresa que cuida do menino não recebeu repasse da prefeitura

23 NOV 2016 Por MARESSSA MENDONÇA 13h:04

João Lucas precisa de atendimento em casa - Reprodução/Facebook Mãe de 28 anos, Mônica Bessa, vive drama desde que a empresa responsável pelo atendimento médico ao filho dela, João Lucas, de 2 anos, informou que não está recebendo repasse da prefeitura e poderá suspender os serviços. O menino tem miopatia metabólica — doença que afeta os músculos — e precisa ser atendido em casa. À reportagem do Portal Correio do Estado, Mônica relatou ter conseguido, por meio de decisão Judicial, que a Prefeitura contratasse empresa para atendimento “home care” para João. Isto inclui visita de fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, médico, enfermeiro a permanência de técnico de enfermagem durante 24 horas. Ela conta que o menino se alimenta por sonda e precisa de respirador. "No ano passado ele teve parada cardiorrespiratória. O que já era difícil, piorou". Segundo Mônica, João não está mais enxergando. Ao mesmo tempo em que a situação do menino se agravou, ela recebeu a informação de que a empresa não estava recebendo o repasse da Prefeitura. "A empresa vem arcando com esse atendimento sem receber por ele, mas eles não tem mais dinheiro em caixa", lamentou. Mônica disse ter procurado a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) em busca de informações, mas as respostas foram vagas. Ela também entrou em contato com a Defensoria Pública e foi informada de que eles só podem entrar com ação depois da suspensão do serviço. "Ninguém resolve, ninguém dá uma resposta. A partir do momento que empresa falar que não vai vir, ele tem que ficar hospital. A impressão que tenho é que não estão nem aí", declara. RESPOSTA Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde Pública informou que “o atraso foi decorrente de questões legais, retomada de contrato em período eleitoral foi uma delas”. Ainda segunda a Sesau, “o processo está em análise no departamento administrativo e os pagamentos serão efetuados. Estamos em contato com a empresa para o acerto. Já havia sido aprovado faltando apenas o repasse de verbas, o que já está definido”, completaram sem informar a data em que o pagamento será realizado.

Leia Também