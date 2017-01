CAMPO GRANDE Prefeitura arrecada R$ 182 milhões

e promete quitar 13º até fevereiro Marcos Trad anunciou que depositou hoje restante do salário de dezembro

A prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 182.349.940,78 do dia 2 de janeiro até hoje com pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e com o programa de refinanciamento de dívidas como IPTU, ISS (Imposto Sobre Serviço) ou multas.

Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, o prefeito informou ainda que o pagamento do restante do salário de dezembro dos servidores municipais será feito hoje e que a penúltima parcela do 13º será depositada até amanhã. “A ideia era pagar em seis vezes [o 13º], mas vamos quitar em duas vezes, uma hoje ou amanhã cedo e outra no vencimento de fevereiro”, explicou Marcos Trad (PSD).

Foi apresentado balanço do que foi gasto este ano:

Dia 3 de janeiro – R$ 3,4 milhões para pagar salário de servidores da saúde

Dia 6 de janeiro – R$ 60,1 milhões referente à folha de dezembro dos servidores

Dia 9 de janeiro – R$ 5 milhões para pagar folha de dezembro dos terceirizados da Omep e Seleta

Dia 9 de janeiro – R$ 1,5 milhão da parcela de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal

Dia 11 de janeiro – R$ 20 milhões da folha de dezembro dos servidores

Dia 11 de janeiro – R$ 4,5 milhões do 13º de terceirizados da Omep e Seleta

Dia 11 de janeiro – R$ 600 mil de salários do Instituto Mirim

AUDITORIA

A prefeitura suspendeu, por 90 dias, pagamento a fornecedores. "Neste período de suspensão, serão analisados os contratos. Os que tiverem mais urgência serão pagos”, explicou o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo.

Conforme a prefeitura, o município tem dívida de R$ 363.424 milhões, mas o valor pode ser maior ainda, pois comissão fará levantamento em todos os contratos com fornecedores.