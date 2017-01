Campo Grande Prefeitura arrecada R$ 1,6 milhão com plantão do IPTU no fim de semana Dinheiro arrecadado será usado para pagar salário de funcionários públicos

9 JAN 2017 Por GLAUCEA VACCARI E TAINÁ JARA 19h:00

Plantão do IPTU arrecadou R$ 1,6 milhão - Álvaro Rezende / Correio do Estado Saiba Mais Para pagar IPTU com desconto, espera passa de 1h Prefeitura faz plantão fim de semana para receber IPTU Sem dinheiro, prefeitura conta com IPTU para pagar salários Prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 1,6 milhão no plantão realizado no fim de semana para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Prefeitura aguarda dinheiro arrecadado para pagamento dos servidores públicos. De acordo com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, expectativa é que a maior parte do pagamento ocorra até amanhã, data em que vencem os boletos de cobrança e último para pagar a dívida com desconto. Além do pagamento dos salários do servidor público municipal, montante arrecadado também será usado para quitar 13º salário dos funcionários que ainda não receberam o valor integral. Plantão foi realizado no sábado (7) e domingo (8) e 1.626 contribuintes foram até a Central de Atendimento fazer o pagamento ou renegociar dívidas. Desconto oferecido para pagamento à vista é de 20%, para contribuintes em situação regular com a prefeitura.Quem estiver em dívida, pode aderir ao Programa de Conciliação Fiscal (Refis) e também se beneficiar com o desconto. Quem optar por pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro terá 10% desconto, já para o pagamento parcelado em 10 vezes, desconto é de 5%. O pagamento pode se efetuado nas agências bancárias credenciadas ou na Central, da Rua Arthur Jorge, 500, das 8 às 16 horas.

