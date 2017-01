Salários Prefeitura anuncia pagamento integral de salário para quem ganha até R$ 3,7 mil Marcos Trad (PSD) quer fazer renegociação de dívidas com fornecedores

O prefeito de Campo Grande Marcos Trad (PSD) anunciou nesta quinta-feira que depositará amanhã o salário de dezembro integral para servidores que recebem até R$ 3,7 mil. Quem têm rendimentos maiores que esse valor, receberão o restante até o dia 12 de janeiro.

A data fixada pela equipe de Trad para quitar a folha salarial do mês passado coincide com o encerramento do recebimento antecipado do IPTU. A prefeitura conta com os valores do imposto para pagar servidores.

Em relação ao pagamento do 13º salário, que foi parcelado pelo ex-prefeito Alcides Bernal (PP), ainda faltam R$ 19 milhões para serem pagos. O prefeito Marcos afirma que o abono será pago no decorrer deste mês, mas não há prazo fixado.

Atualmente a prefeitura tem em conta R$ 57 milhões, no entanto, a folha salarial soma cerca de R$ 100 milhões.

Sobre pagamento de fornecedores, o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, explica que levantamento ainda está sendo feito para que todo o montante seja somado. O prefeito afirmou que pagará o que deve, mas que fará renegociação com os fornecedores e que não há prazo para quitar as dívidas.