SAÚDE Prefeitura antecipa R$ 10 milhões

para encerrar paralisação em hospital Santa Casa atrasou salários por ausência de repasse

Adiantamento de R$ 10 milhões foi autorizado, pelo prefeito Marcos Trad (PSD), para encerramento de paralisação que suspendeu três cirurgias eletivas na Santa Casa. Funcionários protestam desde ontem contra atraso no pagamento dos salários.

Decisão, conforme nota da prefeitura, reflete “medida excepcional para acabar com a greve”. Isso porque repasse do Governo Federal para pagamento de procedimentos de média e alta complexidade ocorre entre os dias 10 e 15 de cada mês. Prazo para transferência é de 48 horas e a prefeitura nega atraso no repasse.

Em janeiro, houve acordo para repasse de R$ 3,250 milhões por serviços executados em novembro, além de repasse de R$ 18 milhões para cobrir procedimentos de dezembro e se pagar o décimo terceiro dos funcionários da Santa Casa. Os débitos foram deixados por Alcides Bernal (PP).

PARALISAÇÃO

Administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e radiologia mantém serviços paralisados. Três cirurgias eletivas foram suspensas, ontem, enquanto sindicatos indicaram que 30% dos profissionais estavam trabalhando.

Nos últimos dois meses, salários não tem sido pagos em dia na unidade hospitalar. Balanço sobre impacto da paralisação nas operações hospitalares será divulgado durante a tarde.