CAMPO GRANDE Prefeitura aguarda por revisão em convênio para recapear 12 km de avenidas Acordo com Exército sairia mais caro do que contratar empresa privada

A Prefeitura de Campo Grande tenta reduzir o valor do convênio com o Exército para recapeamento das avenidas Marechal Deodoro e Bandeirantes e ruas Brilhante e Guia Lopes. Marcos Trad (PSD) tem reunião, na sexta-feira, com a Caixa Econômica Federal - que financiará a obra - para rever o contrato.

Na avaliação do prefeito, da forma como foi feito o acordo, não é vantajoso para a prefeitura. Enquanto que a obra realizada pelo Exército tem custo final de R$ 24 milhões, uma empresa privada cobraria R$ 21 milhões.

A gestão anterior já repassou R$ 1,4 milhão ao Exército, que já fez o pedido do maquinário e efetivo de fora do Estado, entretanto, a autorização da Caixa é necessário.

“O interesse maior que tem é fazer logo este recapeamento, dentro de um preço que a gente tenha condição de pagar e a Caixa financie. Quero entregar isso no primeiro semestre”, disse Trad, afirmando que irá pechinchar a redução do valor ao Exército.

PROBLEMAS

Imprevistos também impedem o recapeamento do corredor sudeste da Capital, isso porque a prefeitura deve antecipar os recursos para o Exército e depois ser ressarcida com o dinheiro de um financiamento de R$ 110 milhões, contratados junto à Caixa em 2013, para o Projeto de Mobilidade Urbana.

Em nota, a prefeitura destaca que está dando o mesmo tratamento para o convênio, assim como outros contratos. Haverá avaliação quanto à legalidade e revisão nas planilhas de custo.