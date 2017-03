CAPITAL Prefeitura admite que uso de obra do Belas Artes para shopping é especulação Possibilidade fora cogitada pelo secretário de governo do município

Ao contrário da afirmação do secretário de governo Antônio Cézar Lacerda Alves, publicada na edição de ontem do Correio do Estado, é improvável a destinação da obra inacabada do Centro de Belas Artes, no Bairro Careúva, em Campo Grande, para construção de um shopping center. Isto porque, a possibilidade de firmar Parceria Público-Privada (PPP) exige que o espaço tenha alguma funcionalidade para o poder público, o que seria dificultado com um empreendimento que exige o aluguel de salas.

De acordo com a coordenadora da Central de Projetos da Prefeitura, Catiana Sabadim, é mais provável que o espaço seja destinado para criação de um centro de convenções. Entretanto, a concessão depende de algumas medidas para ocorrer. “Precisamos primeiro finalizar o projeto existente no Ministério de Turismo para pode colocar em andamento dos trâmites para a constituição da PPP”, explica.

A coordenadora se refere ao projeto inacabado com execução iniciada entre os anos de 2008 e 2010. Na época, o Ministério disponibilizou R$ 8,7 milhões para que a local fosse transformado em um Centro de Belas Artes, entretanto, o valor era suficiente para requalificar apenas 10% dos 14 mil metros quadrados da área.

