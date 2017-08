Programa Criança Feliz Prefeitura abre processo seletivo com

32 vagas e salários de até R$ 2,5 mil Seleção é para contratação temporária para atender programa da SAS

Prefeitura de Campo Grande abre amanhã inscrições em processo seletivo para contratação de 32 servidores temporários para atender o Programa Criança Feliz, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). Edital foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

Vagas são para os cargos de supervisor, visitador e motorista, com salários de R$ 2,5 mil; R$ 1,2 mil e R$ 1,1 mil, respectivamente.

Inscrições começam amanhã, terminam no dia 7 de agosto e devem ser feitas apenas pela internet. Ficha de inscrição estará disponível a partir das 10h no site da Prefeitura.

O candidato poderá participar do processo seletivo optando por apenas uma função. Seleção será realizada em uma única etapa, sendo prova de títulos, de caráter classificatório.

Relação de candidatos classificados será divulgada no Diogrande. Local de lotação será definido pela SAS, de acordo com as necessidades existentes nas unidades da secretaria.