ANO LETIVO 2018 Entregando atrasado há 4 anos, prefeitura abre licitação para compra de uniformes Certame está dividido em dez lotes, cinco principais e cinco reservados

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (6) o aviso de licitação para compra de uniforme para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). De acordo com a publicação, 25%¨dos lotes são para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual.

Há quatro anos os uniformes escolares têm sido entregues com atraso pela administração municipal. Em 2016 o certame de compra foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e a prefeitura pegou uma ‘carona’ em ata de registro de preços da prefeitura de Embú das Artes (SP). Com o atraso, as peças foram entregues apenas em março.

Para o ano letivo de 2018, a compra de uniformes será feita pelo Executivo municipal no formato de pregão eletrônico do tipo menor preço por lote. O certame está dividido em dez lotes, cinco principais e cinco reservados.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está comprando para os alunos camisetas de manga curta, camiseta regata, bermuda helanca, blusa de agasalho, jaqueta helanca, calça legging capri e outros.

O primeiro e segundo lote do pregão têm preço unitário total de referência de R$ 195,88; o terceiro e o quarto, R$ 246,41; o quinto e o sexto, R$ 137,81; sétimo e oitavo, R$ 14,80; nono e décimo, R$ 15,03. A Diretoria de Compra e Licitação não informou quantas unidades serão compradas por lote.

As empresas que quiserem participar da disputa devem ter cadastramento junto ao Banco do Brasil. O recebimento das propostas será até às 8h45 do dia 20 de novembro, mesmo horário em que serão abertas. A disputa de preços começa às 9h. Todos horários de acordo com Brasília.

Conforme a publicação, o edital está disponível no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.