QUALIFICA CAMPO GRANDE Prefeitura abre credenciamento para

59 vagas com salários de até R$ 8,4 mil Profissionais procurados devem atuar em áreas da construção civil

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou hoje no Diário Oficial edital para credenciamento de 59 colaboradores para o “Programa Qualifica Campo Grande – Programa de Inclusão Profissional”. As vagas são nove áreas do ramo da construção civil. Salários variam de R$5,6 mil a R$ 8,4 mil.

Seleção ocorrerá por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), onde vagas foram divididas entre contratações imediatas e vagas reservas.

QUADRO DE VAGAS

- Engenheiro eletricista, com 1 vaga para contratação imediata e 3 vagas reservas, para atuar na orientação de instalações prediais. Requisitos: ser graduado em Engenharia Elétrica, ter disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado para mais 4 meses; Registro no Conselho de Engenharia; Experiência comprovada na área de Construção Civil; Certificado ou declaração como ministrante;

- Engenheiro civil, com 2 vagas para contratação imediata e 5 vagas reservas, para atuar na orientação da constução civil. Requisitos: ser graduado em Engenharia Civil, ter disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado para mais 4 meses; Registro no Conselho de Engenharia; Experiência comprovada na área de Construção Civil; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor Eletricista/ Auxiliar de Eletricista de Obras, com 1 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva. Requisitos: Ter nível médio completo com curso de Eletrotécnica com NR10; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Registro no Conselho de Engenharia e ter certificado ou declaração como ministrante.

- Instrutor Auxiliar de Encanador em Obras, com 1 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva. Requisitos: Ter nível médio completo com curso de Reparador Hidráulico ou com Experiência comprovada de prática como Reparador Hidráulico; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor Carpinteiro, com 1 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva. Requisitos: Ter nível médio completo com curso com experiência comprovada em Carpintaria; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor Pedreiro, com 2 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva; Requisitos: ter nível médio completo com Curso de Pedreiro ou com experiência comprovada como Mestre de Obras; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor pintor, com 1 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva. Requisitos: ter nível médio completo com Curso de Pintor de Obras ou nível médio completo com Experiência comprovada de prática como Pintor de Obras; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor Servente de Pedreiro, com 3 vaga para contratação imediata e 8 vagas para cadastro reserva; Requisitos: ter nível médio completo com Curso de Pedreiro ou com experiência comprovada de 1 ano de prática como Mestre de Obras; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

- Instrutor Azulejista, com 1 vaga para contratação imediata e 5 vagas para cadastro reserva. Requisitos: ter nível médio completo com Curso de Azulejista ou com experiência comprovada de 1 ano de prática como Azulejista; Disponibilidade de 44 horas semanais durante 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses; Certificado ou declaração como ministrante;

SERVIÇO

As inscrições serão realizadas no período de 22 a 31 de maiO, no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Funsat, que fica localizada sala 101 – 1º andar, localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, n. 1.581, Bairro Vila Antônio Vendas, na Capital.

O candidato deverá preencher ficha de inscrição específica, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos no edital. O edital completo, publicado hoje, pode ser acessado clicando aqui.