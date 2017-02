OPORTUNIDADE Prefeitura abre 190 vagas para merendeiras de escolas e Ceinfs Salário é de R$ 937 para uma carga horária de 40 horas

Processo seletivo simplificado, aberto hoje pela Prefeitura de Campo Grande, vai contratar 190 merendeiras por um ano. O salário será de R$ 937 para jornada de 40 horas semanais.

Conforme publicado no Diário Oficial, as profissionais deverão preparar e distribuir a merenda das escolas e Ceinfs, além de receber, conferir e armazenar os alimentos.

A limpeza e conservação da copa e da cozinha também é de responsabilidade da merendeira.

Interessadas em participar do processo seletivo devem procurar a Escola de Governo do Município de Campo Grande nos dias 9, 10 e 13 de fevereiro, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h.

Para se inscrever é preciso ter nível fundamental, ainda que incompleto.

A Escola de Governo fica na Avenida Ernesto Geisel (esquina com a Rua 26 de agosto), n. 4.009 – bairro Amambaí.