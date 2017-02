REGULAMENTAÇÃO Prefeito tenta meio para que dinheiro arrecadado com Uber não saia da Capital Decreto com regras para regulamentação do serviço será assinado segunda

Depois de anunciar decreto estabelecendo regras para regulamentação do Uber em Campo Grande, prefeito Marcos Trad (PSD) informou que prefeitura está estudando uma forma de gerar arrecadação ao tesouro municipal com o serviço.

A afirmação foi feita hoje pelo prefeito, que fiscalizou obras de tapa-buraco na Rua João Pedro de Souza. Trad não especificou qual o plano para arrecadação de dinheiro ou detalhes sobre a questão.

Na próxima semana, representantes do Uber de São Paulo devem vir a Campo Grande conversar com equipe da prefeitura. Decreto que estabelece regras para o serviço será assinado nesta segunda-feira (13).

O anúncio da regulamentação foi feito na última terça-feira (7), depois de reunião que o prefeito manteve com representantes dos diferentes serviços de transporte de passageiros.

“O que eu quero é a segurança deles [motoristas], quero que os carros sejam identificados e que as placas sejam diferentes da usual, como ocorre com os táxis”, disse Marcos Trad.

Entre as medidas que serão adotadas com a regulamentação estão identificação dos motoristas, verificação de antecedentes criminais e tempo em que o motorista reside em Campo Grande, além de exigência de que os veículos passem por vistoria da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Marcos Trad também quer discutir com os responsáveis pelo serviço a questão do motorista arcar com seguro de vida ao passageiro.

Para o chefe do Executivo Municipal, valor da viagem não será alterado por conta dessa regulamentação.

A prefeitura se baseia em lei federal que determina que todo passageiro remunerado deve ser atendido por serviço devidamente regulamentado pelo município.

Ao contrário dos táxis, em que um veículo pode ser solicitado nos pontos, ou nas ruas, os carros parceiros da Uber só podem ser chamados via aplicativo de smartphone. O usuário deve criar uma conta, parecida com a das redes sociais, onde insere seus dados pessoais e do cartão de crédito.