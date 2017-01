CONTAS PÚBLICAS Prefeito suspende por até 90 dias pagamento de todos fornecedores Decreto com a medida será publicado em breve

A situação de caos financeiro em que foi encontrada a Prefeitura de Campo Grande pela nova administração, levou o prefeito Marcos Trad (PSD) a colocar em prática medida drástica para conter despesas. Decreto suspendendo o pagamento por até 60 ou 90 dias será publicado em breve no Diário Oficial do município, conforme informou ontem o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo.

De acordo com o procurador, a determinação faz parte do conjunto de medidas que visam melhorar as finanças do município. “Neste período de suspensão, serão analisados os contratos. Os que tiverem mais urgência serão pagos”, explicou. Conforme ele, o prefeito de Salvador (BA) Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), adotou medida semelhante para recuperar as finanças da capital baiana.

A pactuação com os fornecedores já havia sido cogitada pela nova administração antes mesmo de assumir a prefeitura. Na ocasião, o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, afirmou que o déficit era de R$ 360 milhões no ano. O número é aproximadamente 40% maior do que o registrado em 2015, quando o saldo devedor foi de R$ 216 milhões.

