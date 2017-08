Santa Casa Prefeito reclama da falta de repasse

do governo de recurso para saúde Marcos Trad garantiu que se tivesse recebido já havia direcionado verba

O Governo do Estado é criticado por não repassar valores à Prefeitura de Campo Grande. A dívida com a prefeitura está em R$ 21 milhões e, segundo o prefeito Marcos Trad (PSD), a falta do repasse tem prejudicado a cidade.

Marcos Trad disse, durante agenda pública de hoje, que "se tivéssemos esse dinheiro em caixa com certeza já teríamos repassado". Na ocasião, prefeito se referiu ao pronto-socorro da Santa Casa, que foi fechado por falta de vagas disponíveis nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias. Desde ontem à noite, o hospital não recebe mais pacientes graves devido a superlotação.

"Prefeitura está em dificuldade financeira e a situação agrava ainda mais quando temos dinheiro para receber e não recebemos", justificou o prefeito.

Legislativo

As críticas continuaram durante sessão na Assembleia Legislativa. O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde, Paulo Siufi (PMDB) criticou a atuação do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), com relação a dívida do Estado com a prefeitura. "Que pena que isso esteja acontecendo. Se ele (Azambuja) não tem condições de administrar, então pendura a chuteira. Por que não faz os repasses?", disse o peemedebista.

Sobre a situação da Santa Casa, o prefeito disse que o secretário municipal de saúde, Marcelo Vilella, ficará responsável em apresentar estratégias para mudar o cenário.