Decretos Prefeito quer reavaliar licitações, detalhar montante dívidas e volta de cedidos Marcos Trad falará sobre as mudanças em entrevista coletiva hoje

Três decretos assinados pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e publicados na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) trazem mudanças na gestão do município. Além da avaliação e renegociação de contratos e licitações, o prefeito quer a volta de servidores, no prazo de 30 dias, cedidos para órgãos e entidades.

Um dos decretos cria grupo com representantes de três secretarias e da procuradoria-geral para que dívidas de órgãos e entidades sejam levantadas. A finalidade é somar montante de quanto cada órgão deve até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Reavaliação e até mudanças em contratos e licitações firmadas nos últimos anos também serão feitas pela prefeitura. A ordem do prefeito é que cortes e adequações sejam feitas com objetivo de reduzir valor empenhado nos contratos. Também pode haver rescisões, segundo o decreto.

A última ordem assinada por Marcos Trad, e mudança que vai impactar rotina de servidores, determina que quem foi cedido para entidades e órgãos voltem para os locais de origem no prazo de 30 dias.

Segundo o prefeito, todo dia 31 de dezembro vence a cedência de cada servidor e, por isso, a volta deles ao local de origem é necessária.

Mais detalhes sobre os decretos serão repassados hoje à tarde em entrevista coletiva concedida pelo prefeito Trad.