OMEP/SELETA Prefeito promete solução para trabalhadores da Omep/Seleta até dia 10 Reunião aconteceu na manhã de hoje e lotou plenário da Câmara

Reunido na manhã de hoje com vereadores que compõem a Comissão Especial e trabalhadores da Omep/Seleta, que estão sem receber os salários de dezembro e o 13º, na Câmara Municipal de Campo Grande, o prefeito Marcos Trad (PSD) destacou que pretende que solução sobre o caso deve ser definida na próxima semana.

Acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e da secretária de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva, Trad apontou que busca, junto ao MPE, solução para estender o contrato com as entidades, de modo que os servidores não fiquem desamparados.

“Em setembro, o ex-gestor solicitou suplementação de R$ 30 milhões para atender as despesas referentes aos prestadores de serviços nas escolas e Ceinfs, objetos de convênio da Omep e Seleta, até dezembro de 2016. A Câmara autorizou para que o ex-prefeito pudesse fazer o pagamento de vocês até dezembro, mas não sabemos porque esses valores não foram pagos. O MPE (Ministério Público Estadual) quer saber para onde foi esse dinheiro. No mais tardar, talvez ainda antes do dia 10, teremos uma posição concreta e definitiva”, garantiu o prefeito.

Ainda conforme o prefeito eleito em 2016, a saída para o caso deve ser legal, justa e correta. "Me deem até o dia 10. Só estamos pedindo seis dias úteis para resolver o problema de vocês. Isso se a gente não vir com alguma notícia antes disso. Estamos saindo daqui agora, entregando ao doutor Marcos [Alex, promotor de Justiça] a minuta da nossa prorrogação, que vai restabelecer os direitos de vocês e o direito da permanência. Talvez, até sexta-feira, vocês vão ter uma notícia maravilhosa”, argumentou Trad

O plenário ficou lotado de servidores que protestaram contra o calote nos salários de dezembro e o 13º do último ano e a incerteza sobre a permanência em seus postos de trabalho. O objetivo do colegiado instaurado na Câmara é apurar o não pagamento dos salários, a previsão de pagamento, cumprimento das leis trabalhistas, e a reinserção desses trabalhadores demitidos no mercado de trabalho.