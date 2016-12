PRESTAÇÃO DE CONTAS Prefeito marca data para revelar

tamanho do rombo na previdência Balanço financeiro da prefeitura será apresentado na segunda-feira

Os números atualizados do rombo causado no Instituto de Previdência de Campo Grande, o tamanho da dívida da cidade e todo o balanço financeiro serão divulgados na segunda-feira (5), às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Vila Margarida.

O prefeito Alcides Bernal (PP) confirmou hoje a prestação de contas. Ele está há menos de um mês de entregar a prefeitura para Marcos Trad (PSD), eleito no segundo turno neste ano.

A assessoria de imprensa do governo municipal comunicou que o ato tem como objetivo apresentar a situação financeira "como um todo", dos quatro anos de mandato que foi dividido entre ele e o seu ex-vice, Gilmar Olarte (sem partido). Bernal foi cassado em março de 2014, mas retornou em agosto de 2015, depois de liminar concedida pela Justiça Estadual.

"Embora seja uma prestação de contas dos últimos quatros anos, o prefeito se deterá, com mais ênfase, a seus dois períodos de gestão: de janeiro de 2013 a março de 2014 e, depois, do final de agosto de 2015 até o momento", informou a assessoria de imprensa.