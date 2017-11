ESCOLA Com licitação suspensa, prefeito diz que entrega uniformes no começo do ano Licitação está suspensa desde o dia 17 deste mês

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), garantiu que os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) vão receber o uniforme escolar nos primeiros dias do ano letivo de 2018. Com a licitação para compra das camisetas e bermudas suspensa desde o dia 17 deste mês ele destaca que manterá a tradição das últimas administração em entregar as roupas apenas no segundo semestre.

“Estamos em um término de redação, mas nada que vai impedir a entrega logo nos primeiros dias de aula. Serão entregues no primeiro dia de aula”, enfatizou.

Ainda de acordo com Marcos, a administração municipal vai priorizar a participação de empresas locais para a confecção dos uniformes de mais de 100 mil alunos. “Foi suspensa porque haviam erros e irregularidades. Nós verificamos que o principal motivo era a falta de oportunidades para empresas locais concorrerem e na nossa gestão vamos dar oportunidades”, afirma.

O gestor da cidade declarou que a licitação não será 100% para empresas de fora do Estado. “Se tiver que vir de fora não serão 100% fora, como todas as outras administrações fizeram. Vamos prestigiar o comércio e as empresas locais”, ressaltou.

O edital de abertura da licitação foi publicado no dia 6 de novembro e informava que a compra de uniformes seria feita no formato pregão eletrônico do tipo menor preço por lote. Certame estava dividido em dez lotes, sendo cinco principais e cinco reservados.

Fazem parte do kit camisetas de manga curta, camiseta regata, bermuda helanca, blusa de agasalho, jaqueta helanca, calça legging capri, entre outros.

Primeiro e segundo lote do pregão tinham preço unitário total de referência de R$ 195,88; o terceiro e o quarto, R$ 246,41; o quinto e o sexto, R$ 137,81; sétimo e oitavo, R$ 14,80; nono e décimo, R$ 15,03. A Diretoria de Compra e Licitação não informou quantas unidades serão compradas por lote.