CAUC E CADIN Prefeito garante que Campo Grande

não está mais negativada Situação de crédito impossibilitava Capital de receber recursos

O prefeito Marcos Trad (PSD) informou, na tarde desta quinta-feira (09), que Campo Grande não consta mais no Cadastro Único de Convênios (Cauc) e Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), espécies de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) da União que impede o município de efetivar convênios e receber recursos federais, entre os quais estão os R$ 25 milhões do governo estadual para financiamento de serviços de tapa-buracos.

“Acabamos de pegar certidão. Depois de dois anos e meio, Campo Grande não esta mais negativada”, declarou o prefeito.

SEM RECURSOS

A situação de crédito em que a prefeitura estava impossibilitava receber recursos, originados de convênios com os governos estadual e federal.

Em reportagem publicada hoje pelo Jornal Correio do Estado, o procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, disse que, desde que iniciou a atual gestão, tem reunido informações, feito levantamentos e os trâmites burocráticos necessários para conseguir sair das relações do Cadin e Cauc. “Estamos à espera das certidões, que podem ser dadas amanhã [hoje]”.

PARCERIA

No mês passado, o prefeito Marcos Trad e o governador Reinaldo Azambuja comunicaram parceria para acelerar os serviços de tapa-buracos em Campo Grande. Com o acordo, o município vai receber ajuda de R$ 25 milhões do governo estadual e usar igual valor para custear as reformas em ruas e avenidas da cidade. Esse processo será finalizado depois de sanadas as pendências financeiras.

Em se tratando desse convênio específico, o objetivo seria, no prazo de cinco meses, tapar todos os buracos – estimados, na época, em 250 mil – de Campo Grande. Para isso, haveria reforço no número de equipes de trabalho. “Pedi ajuda porque o Estado não pode deixar de atender aos municípios”, afirmou Marcos Trad na ocasião.