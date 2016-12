CRISE Prefeito eleito pode suspender pagamentos a fornecedores em Campo Grande Marcos Trad pretende fazer pacto com empresas que prestam serviço para a prefeitura

Com déficit que pode chegar a R$ 360 milhões no ano, o prefeito eleito Marcos Trad (PSD) deve pactuar com fornecedores o pagamento dos serviços a partir do ano que vem. A medida é a mesma aplicada na primeira gestão do então prefeito André Puccinelli (PMDB) que, em 1997, fez acordo com empresas, garantindo a sobrevivência econômica da Capital. Na época, o peemedebista pagou atrasado, mas à vista, serviços prestados ao município com deságio de 40% a 50% de economia.

“Tudo pode ser feito para salvar a nossa cidade. Seria um pacto com fornecedores e pagaríamos à medida do possível”, afirmou Marcos Trad que assume amanhã, o cargo do Executivo Municipal. Ciente do rombo no caixa da Capital, o futuro prefeito confirmou a inviabilidade da máquina administrativa se ajustes não forem feitos. “O estrago é bem maior do que o encontrado por André Puccinelli em sua primeira gestão. Teremos que tomar as medidas que forem necessárias”, declarou.

