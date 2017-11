NEGOCIAÇÃO Prefeito diz que ainda falta muito para atingir meta de arrecadação do Refis Administração municipal espera receber R$ 38 milhões em renegociação

O Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), disse nesta quinta-feira (2) que ainda falta muito para atingir meta do Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis). Segundo o administrador da cidade, dos R$ 40 milhões previstos apenas R$ 27 milhões foram arrecadados na primeira etapa.

“São quase R$ 3 bilhões para receber. Arrecadamos R$ 27 milhões, a meta são R$ 40 milhões. Ainda falta muito para atingir”, afirmou o prefeito.

Para melhorar a renegociação das dívidas, o prefeito disse que nesta segunda etapa, com descontos mais baixo, vai intensificar a divulgação.

“Vamos trabalhar o mês de novembro e dizer para o pessoal que ainda tem 75% de retirada nos juros. Não terminou, termina no dia 30 de novembro”, destacou.

Na segunda etapa do Refis os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura terão 85% de desconto nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 75% nas multas.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

META

A dívida ativa em Campo Grande hoje é de R$ 2,6 bilhões. A expectativa é de que a prefeitura arrecade pelo menos R$ 38 milhões com o Refis. Ao todo foram arrecados R$ 27.102.253,84.