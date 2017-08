MARIO COVAS Prefeito diz que moradores

serão removidos de área invadida Por questões ambientais, mais de cem famílias serão desalojadas

Moradores da Comunidade Mário Covas, que tiveram a energia cortada ontem (10) por funcionários da Energisa, terão que sair do terreno invadido. As famílias estão no local há anos. O lote é da Prefeitura de Campo Grande e o líder do Executivo, Marcos Trad, disse hoje que não vai permitir a estada dos moradores. “Essa situação já perdura há anos. Eles não podem ficar lá, pois existe uma nascente e por esse motivo não podem construir casas no local”, explicou o prefeito.

Durante agenda pública, Marcos disse que não tem outra solução a não ser remover os moradores. “Eles já foram notificados pela Energisa várias vezes. Para ter a proteção ambiental será necessário remover todos de lá”, ratificou Marcos.

Ontem, funcionários da empresa Energisa enfrentaram resistência de moradores ao desligar “gatos” de energia no Bairro Mário Covas. Famílias invadiram o local há anos e utilizam ligação irregular de energia elétrica.