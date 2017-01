Capital Prefeito dispara contra o MP: “todo

O prefeito Marcos Trad (PSD) criticou nesta manhã atuação do Ministério Público Estadual (MPE) que estaria atrapalhando a gestão do município. Segundo o prefeito, praticamente todos os dias um ofício pedindo informações ou dando prazo à prefeitura para resolver algum problema chega à procuradoria-jurídica da Capital encaminhado por promotores.

Revoltado com a situação, o prefeito afirmou que não consegue administrar a cidade porque precisa “parar tudo” para responder questionamentos do MP. “Hoje tem audiência da Solurb, ontem foi liminar da Agereg. Todo dia tem um ofício. Cada dia é um negócio, impressionante”, disparou.

Para detalhar a dificuldade, o prefeito deu exemplo da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Segundo ele, em apenas um dia, cinco procedimentos solicitando resposta do secretário Marcelo Vivela chegaram na secretaria. “Deram prazo de 15 dias. Ele me disse que vai passar o dia inteiro respondendo ofício”, afirmou Trad.

Marcos afirmou, ainda, que não há má vontade da administração em responder às perguntas ou cumprir recomendações do MP, o que é existe é falta de tempo para conciliar as solicitações com a demanda das questões do município.

“Não que a gente não queira [responder o MP], mas tem que ter uma medida nisso, um equilíbrio se não, não vamos conseguir administrar”.

Trad pretende se reunir com equipe do ministério para sugerir que todas as demandas sejam reunidas e passadas de uma vez só ao município. “Que eles reúnam todos os problemas que acham que possa ter e façam de uma vez só”, completou.