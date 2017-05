saúde Prefeito da Capital vai recorrer

ao CRM contra falta de médicos Governo municipal promete contratar mais profissionais

O prefeito Marcos Trad quer notificar e enviar ao Conselho Regional de Medicina (CRM) médicos que faltam ao trabalho sem justificativa.

“Os médicos que estão faltando injustificadamente, segundo orientação do próprio presidente do sindicato, é para notificar administrativamente e enviar ao CRM para separar os bons dos maus”, comentou.

De acordo com o prefeito, ao longo do ano ainda devem acontecer contratações, convocações e novas seleções, até que pelo menos cinco clínicos e cinco pediatras estejam disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Ontem, a reportagem do Correio do Estado divulgou que licenças médicas, exonerações e a falta de profissionais interessados em atuar na rede municipal de saúde deixam as unidades de Campo Grande lotadas de pacientes e sem médicos para atender à demanda.

O próprio secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, admite que não há profissionais suficientes para atender a população da Capital.