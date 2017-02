foi refeito Prefeito dá bronca ao fiscalizar

serviço de tapa buraco na cidade Marcos Trad pediu compreensão para motorista que buzinou para equipe

A visita do prefeito Marcos Trad (PSD) à Rua João Pedro de Souza, na manhã de hoje, enquanto era executado serviço de tapa-buraco, pegou de surpresa encarregados e população.

A fiscalização acabou rendendo bronca e parte do serviço teve de ser refeito pelos funcionários da empresa que executava a obra.

O questionamento do prefeito foi com relação ao nivelamento da lama asfáltica e também sobre buracos e fissuras deixados para trás pela equipe.

“O senhor tem mais tempo nisto do que eu. Eu estou começando agora. Me diz quanto tempo isto demora para abrir se a gente não tapar agora?”, questionou.

Os encarregados justificaram afirmando que algumas medidas não eram aprovadas pelos fiscais e a bronca acabou se estendendo para funcionários que nem ali estavam.

A surpresa também foi para a população. Um motorista chegou a buzinar como forma de manifestar queixa com relação a interdição da via, porém, o próprio prefeito fez questão de falar com ele e pedir compreensão com a execução do serviço.

As vistorias pelo prefeito dos tapa-buracos estão sendo feitas desde o início da gestão. De acordo com o chefe do Executivo, atualmente a Capital está com 300 mil buracos e a meta é tapar pelo menos 1 mil por dia. Durante a semana, 20 equipes estão atuando no serviço, enquanto aos sábados, 14 equipes realizam o tapa-buraco.