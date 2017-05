CONTINGENCIAMENTO Prefeitura cortará benefícios de

servidores para economizar R$ 5 milhões Medida afeta principalmente comissionados e será publicada em Diário Oficial

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), anunciou hoje que somente com o corte de despesas com folha de pagamento deve haver uma economia de R$ 5 milhões.

O detalhamento dessa medida será publicado em decreto. As mudanças devem constar em edição extra do Diário Oficial do Município ainda hoje para que elas tenham efeito imediato.

Conforme o prefeito, serão reduzidos benefícios de servidores públicos que ganham acima de R$ 2 mil. Segundo ele, cortes atingirão principalmente servidores comissionados, mas também deve haver redução de benefícios de concursados.

O impacto da redução nos vencimentos também vai estender-se para os salários de secretários municipais. Novas nomeações estarão proibidas a partir de agora e só será aceito contratação caso seja para substituir algum comissionado que tenha saído da administração municipal.

“O decreto que estamos emitindo tem o objetivo de dar segurança ao funcionalismo e à população para garantir o pagamento dos salários em dia, melhorar a prestação de serviços e manter os investimentos fundamentais para avançar e se desenvolver”, declarou o prefeito.

O governo municipal pretende implantar também outras medidas com o objetivo de cortar gastos. Isso inclui revisar contratos e renegociar dívidas com a meta de aumentar a economia. Envolvendo todo esse planejamento, está previsto cortes que vão garantir R$ 10 milhões a mais no balanço ao final do mês.