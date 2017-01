SAÚDE Prefeitura de Campo Grande prepara licitação para compra de medicamentos Marcos Trad pediu 'raio-x' para embasar compra de materiais para unidades

A prefeitura de Campo Grande está preparando licitação para compra de medicamentos e materiais para a área de saúde. O prefeito Marcos Trad (PSD) visitou, ontem (04), o Centro Regional de Saúde Doutor Antônio Pereira, do Bairro Tiradentes, e anunciou que edital deve sair até o dia 20 de janeiro.

Durante a visita, Trad constatou que medicamentos básicos como AS, por exemplo, utilizado para hipertensos, não tem na unidade. Diante da situação, o chefe do Executivo Municipal solicitou que os funcionários fizessem levantamento para saber quais e quantos medicamentos estão faltando.

"A população de Campo Grande não vai ficar sem medicamento. Até o dia 15 ou 20 de janeiro vamos fazer licitação e adquirir estoque suficiente para os próximos seis meses", afirmou o prefeito. Com a crise financeira que a prefeitura enfrenta, ele garante que vai ter que negociar com fornecedores.

"Vamos negociar, conversar com fornecedores, mas vamos comprar esses medicamentos", garantiu.

Em média, cerca de 150 pessoas passam pela unidade. "Quando entrar o período chuvoso, época da dengue, o fluxo de pessoas pode dobrar", destacou o diretor da unidade, o médico Vinícius Ribeiro Andrade. Com relação a quantidade de médicos e enfermeiros, o quadro estava completo. "Estão todos trabalhando, está tudo certo", analisou o prefeito.

VISITAS SURPRESAS

Na noite de segunda-feira, 3, o prefeito visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida. No local, conversou com médicos, enfermeiros e usuários para saber quais as principais necessidades e aproveitou para vistoriar a unidade.

A situação precária da unidade, se deteriorando com o tempo, chamou a atenção do prefeito, que criticou o estado de abandono. Ao menos duas salas – pré-consulta adulto e classificação de risco – além de uma das enfermarias, estão interditadas por oferecer riscos aos pacientes. A estrutura destes locais ficou comprometida em decorrência de uma série de infiltrações.

Outras visitas surpresas devem ocorrer em unidades de saúde.