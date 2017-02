BELAS ARTES Prefeito busca parceria público privada para não perder R$ 15 milhões Marcos Trad esteve ontem em Brasília para tratar do assunto

Para evitar a devolução de R$ 15 milhões ao Ministério do Turismo, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, estuda aplicar R$ 3 milhões no Centro Municipal de Belas Artes e firmar uma Parceria Público Privada (PPP) para concluir o restante da obra, parada há 4 anos. À época, empreendimento de 14 mil metros quadrados foi orçado em R$ 35 milhões. O prefeito esteve ontem em Brasília e tratou do assunto com o ministro do Turismo, Marx Beltrão

“Viemos acertar detalhes do término do Centro Municipal de Belas Artes, contrato parado desde 2011, à época orçado em R$ 35 milhões. Foram aplicados cerca de R$ 10 milhões. Hoje, o prédio está praticamente abandonado, está mais que abandonado. É uma obra inacabada, que foi deteriorada pelos furtos e roubos dos equipamentos já edificados naquele espaço”, afirmou Marcos Trad.

Entre as propostas debatidas, está a devolução do recurso já recebido por Campo Grande. “Essa devolução seria por meio da realização de tomada de conta especial [fiscalização específica nos órgãos públicos] com a devolução de R$ 8 milhões já enviados pelo ministério à prefeitura, com juros e correção monetária, o que daria em torno R$ 15 milhões”, enfatizou Trad.

