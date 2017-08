Estacionamento Prefeito admite reavaliar pedido de aumento no valor do parquímetro Marcos Trad havia mantido a cobrança tarifária em R$ 2,00

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, declarou hoje durante agenda pública, que pode reavaliar pedido de aumento da tarifa cobrada pela empresa Flexpark. "Se eles realmente trouxerem melhorias para a população, então eu posso ver com outros olhos", comentou.

Em julho, o proprietário da Flexpark, Thiago Nogueira, pediu aumento da cobrança tarifária do parquímetro, mas o prefeito negou em despacho publicado ontem no Diário Oficial da Capital (Diogrande) e manteve a cobrança em R$ 2,00. "Muito embora o contrato diga que tinha que repor a inflação, eu não vi nenhum desequilíbrio financeiro e muito menos melhoria para o cidadão", rebateu o prefeito.

O líder do Executivo explicou também que nada impede a empresa de ir à Justiça para fazer valer as cláusulas contratuais, mas ontem o proprietário da Flexpark declarou que vai primeiro "mostrar serviço", com a implantação de tecnologia que auxilia o motorista na hora de estacionar. "Após implantação de aplicativo, vamos pedir o aumento", disse o empresário.

A Flexpark se apoiou em cláusula contratual para solicitar aumento do valor cobrado em parquímetro. "Se eles forem à Justiça, e assim ela determinar, eu vou acatar o pedido da Justiça", disse o prefeito, complementando que, "entendi que o cidadão não podia ser onerado sem ter qualquer benefício".