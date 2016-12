CAMPO GRANDE Prefeitura deposita 13° de trabalhadores que não receberam por bloqueio de contas Secretário disse que ordem de pagamento foi feita, mas valor pode estar em conta só segunda

Depósito do 13º salário dos cerca de 1 mil funcionários da Prefeitura de Campo Grande, que ainda não receberam, deve ser feito hoje, segundo informou o secretário municipal de Finanças Disney Fernandes. Pagamento, que deveria ter sido feito no dia 21 de dezembro, não foi realizado sob justificativa de bloqueio de contas da prefeitura pela Justiça.

De acordo com Disney, autorização de pagamento já foi feita para o banco, no entanto, secretário disse não poder afirmar se a autorização será processada hoje.

Bancos fecham às 16h e só reabrem na segunda-feira, às 11h, por conta do fim de ano. Caso o pedido não seja processado hoje, dinheiro só estará na conta dos funcionários no dia 2 de janeiro.

Secretário disse ainda que ordem de pagamento também foi feita para todos os funcionários comissionados exonerados da Prefeitura. Neste caso, dinheiro é referente aos direitos trabalhistas por conta do desligamento. Decreto exonerando os comissionados foi publicado hoje no Diário Oficial do Município.

Disney não informou qual o valor depositado nem número exato de funcionários que irão receber. Assessoria de imprensa da prefeitura disse que mais informações devem ser divulgadas apenas no fim do dia.

BLOQUEIO DE CONTAS

Prefeitura de Campo Grande informou que e depositaria o 13º integral para cerca de 7 mil trabalhadores que recebem até R$ 2 mil no dia 22 de dezembro.

No entanto, conforme a administração municipal, determinação judicial que bloqueou contas do município impediu o pagamento de cerca de 1 mil.