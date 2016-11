BRASIL COMPETITIVO Marquinhos participa de encontro

e recebe 'conselhos' para gestão Ministro orienta prefeitos a cortarem gastos semanalmente

Prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa hoje, em São Paulo, do 15º Encontro Anual do Movimento Brasil Competitivo, que tem objetivo de discutir os desafios das gestões municipais.

Reeleitos e eleitos pela primeira vez ao cargo foram aconselhados pelo ex-prefeito de São Paulo e atual Ministro da Ciência e Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, sobre como tratar as finanças. “Um dos administradores mais experientes aconselhou os prefeitos. Ele disse que custo tem que ser cortado toda semana”, destacou.

Durante o encontro, os gestores foram aconselhados também a começar a comissão de transição dia 1º de janeiro. “Nos antecipamos, justamente porque boa parte do que estou ouvindo e lendo, nossa comissão de transição já esta fazendo”, destacou Marquinhos.

Outro conselho destacado pelo prefeito eleito de Campo Grande é voltado àqueles que enfrentam pela primeira vez o desafio de comandar um município. “Para aqueles que foram eleitos para seu primeiro mandato, estão passando a experiência para você entrar governando, e não sendo governado pelas necessidades locais”, pontuou.

O evento acontece até as 18h de hoje, no Hotel Uniq, em São Paulo, e contou com a abertura do governador do Estado paulista, Geraldo Alckmin (PSDB).