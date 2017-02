pavimentação Precariedade de ruas asfaltadas

impede novos investimentos na Capital Com restrição de gastos, prefeitura busca melhorar vias com asfalto

De cada quatro quilômetros de vias públicas, um não tem asfalto em Campo Grande: são 2,8 mil quilômetros asfaltados e 1,1 mil quilômetros sem pavimentação, conforme dados da prefeitura.

Novos projetos para reduzir essa proporção ainda não estão previstos pelo município. Isso ocorre devido à combinação de dois fatores: necessidade de destinação de recursos para amenizar a precariedade de ruas e avenidas pavimentadas e tomadas por buracos e o cenário de contenção de gastos.

De acordo com o prefeito, Marcos Trad, o município tem de consertar as vias pavimentadas, que estão em condições precárias. “Precisamos fazer reparos emergenciais”, disse. Para esse fim, serão investidos R$ 50 milhões, com parceria do governo estadual – convênio prevê R$ 25 milhões do Estado e igual valor da prefeitura para obras de tapa-buracos e de recapeamento.

Outro empecilho é a situação financeira crítica, que levou o município a cortar despesas. Em se tratando de investimentos, a retração foi de 171,89 milhões, previstos no orçamento, para R$ 51,4 milhões, a serem efetivamente executados. A redução é de 70% ou de R$ 120,49 milhões. Para novos investimentos em pavimentação, não há previsão.

