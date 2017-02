ensino capital Pré-matrícula na Reme termina

com 5 mil vagas sem procura Central de Matrículas continua fazendo atendimento a pais

Os pais que perderam todos os prazos de pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino (Reme) ainda podem recorrer à Central de Matrículas, que fica anexo à Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Há ainda cinco mil vagas para o ensino fundamental que não foram confirmadas e elas voltaram para o sistema e serão distribuídas aos pais que procurarem a Central.

A Prefeitura de Campo Grande divulgou hoje que os atendimentos permanecem e somente na manhã de hoje foram distribuídas 182 senhas.

"A maioria das solicitações, de acordo com informações do setor, é de pais pedindo a transferência de escola ou realizando o cadastro na lista de espera dos Ceinfs (Centros de Educação Infantil)", informou nota.

A concentração de alunos na Reme está em sete escolas municipais: Desembargador Carlos Garcia de Queiroz, no bairro Zé Pereira; João Nepomuceno, na Vila Jacy; Padre José de Anchieta, Vila Planalto; Professora Elizabel Maria Gomes Salles, bairro Santa Luzia; Padre Heitor Castoldi, na Vila Nhá Nhá; e Professora Marina Couto Fortes, no bairro Guanandi. Todas essas unidades contam com média de 120 vagas.

Para os Centros de Educação Infantil, somente na sexta-feira (10) foram designadas 205 vagas.

Entre 16 de janeiro e 10 de fevereiro, 11.034 pessoas passaram por atendimento na Central de Matrículas. Cadastro ou consulta por vagas podem ser feitas somente na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida, na Semed.